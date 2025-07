Vox planteja que els diputats puguin votar telemàticament si decideixen gaudir de dies lliures per matrimoni o mudança

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Vox vol que els diputats del Congrés puguin sol·licitar autorització per votar telemàticament si decideixen gaudir dels dies lliures per matrimoni, registre com a parella de fet o mudança del domicili habitual que l'Estatut dels Treballadors contempla per a les persones que treballen per compte d'altri, que no és el cas dels parlamentaris.

Així ho plantegen els de Santiago Abascal en les esmenes que han registrat a la reforma del Reglament de Congrés impulsada pel PSOE i els seus aliats per regular la concessió o retirada de credencials de premsa en la institució i que també busca ampliar els supòsits per acollir-se al vot a distància.

En les seves esmenes, a les quals ha tingut accés Europa Press, Vox contempla els casos d'embaràs, maternitat/paternitat o malaltia ja previstos, però vol introduir nous supòsits. En concret, tots aquells "en els quals concorri alguns dels establerts en els apartats 3 i 9 de l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors o situacions d'especial gravetat" que la Mesa del Congrés consideri "prou justificats".

Malgrat que els diputats no es regeixen per l'Estatut dels Treballadors, aquesta formació busca que sí que s'hi puguin acollir a afectes de sol·licitar el vot telemàtic, per exemple, en cas que gaudeixin de dies lliures en cas de matrimoni o registre de parella de fet, o de mudança del domicili habitual.

La resta d'apartats d'aquesta norma laboral a la qual al·ludeix Vox fan referència a casos d'accident, malaltia greu, hospitalització o intervencions quirúrgiques del cònjuge o afins o a la necessitat d'absentar-se de la feina "per causa de força major" quan per motius familiars urgents relacionats en cas de malaltia o accident.

També el PP ha esmenat aquesta reforma reglamentària que agilita els tràmits per demanar aquesta votació telemàtica. Fins ara qui demana votar a distància ha de cursar "l'oportuna sol·licitud mitjançant escrit dirigit a la Mesa de la Cambra", que després li comunica la seva decisió, "precisant el període de temps en el qual podrà emetre el vot mitjançant aquest procediment".