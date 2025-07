Vox es persona com a acusació popular en el cas Montoro

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat que la seva formació ja s'ha personat en el cas Montoro com a acusació popular: "Tinc la sospita ben fundada que algunes de les màfies de Sánchez són només continuació de les màfies del PP", ha escrit Abascal a X.

A parer seu "que ens vulguin vendre el de Montoro com un fet aïllat és tan ridícul com els arguments del PSOE per deslligar-se de Cerdán".

Abascal ha subratllat que "més enllà de les màfies, el que és terrible és la coincidència en les polítiques: l'atracament fiscal a les classes mitjanes, la promoció de la immigració massiva com a recurs per maquillar els macroeconòmics, la imposició de polítiques verdes criminals contra el camp i contra la indústria, l'alineament amb les polítiques woke com a fórmula per sotmetre la dissidència...".

Per al líder del PP, "tot això ha estat assumit i engegat per Génova i Ferraz. Com les dues cares d'una moneda falsa i corrupta. Són el mateix", ha conclòs.