Actualitzat 26/10/2026 17:01

Vox pacta amb el PP no presentar una candidatura al Senat a sis províncies

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de VOX, Santiago Abascal, a su salida de un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España).
A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha renunciat a presentar una candidatura pròpia pel Senat a sis províncies i presentarà un únic candidat a catorze més per frenar l'acord del PSOE, Front Ampli i les esquerres territorials, segons ha anunciat la formació.

En concret, Vox no presentarà una candidatura pròpia a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cadis, València, Castelló i Balears i presentarà un únic candidat a Sevilla, Huelva, Astúries, Badajoz, Àlaba, Navarra, Càceres, Osca, Saragossa, Alacant, Granada, Conca, Pontevedra i Jaén. A les vint-i-tres províncies restants, Vox hi concorrerà amb normalitat.

Vox i el PP han mantingut converses per a una candidatura conjunta a la cambra alta que permeti als populars retenir la majoria absoluta i assolir tres cinquenes parts dels escons, xifra que premet triar noms per renovar institucions com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Els de Santiago Abascal han destacat que Vox i el PP "són formacions polítiques molt diferents, amb discursos molt diferents", però "no és cap secret" que coincideixen "en la necessitat d'expulsar l'organització criminal de Pedro Sánchez de les institucions".

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