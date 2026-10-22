Vox nomena Mulleras, Villafranca i De la Fuente candidats per Girona, Lleida i Tarragona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha siutuat Ignasi Mulleras, Rafael Villafranca i Jordi de la Fuente com a caps de llista al Congrés per Girona, Lleida i Tarragona, respectivament, de cara a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre, ha informat el partit aquest dijous.
Mulleras és actualment regidor a l'Ajuntament de Roses (Girona); Villafranca és diputat al Parlament, i De la Fuente és el secretari general del sindicat vinculat a Vox, Solidaridad, i s'uneixen a Juanjo Aizcorbe, que tornarà a liderar la de Barcelona tal com va anunciar aquest dimecres el partit.
Vox va aconseguir dos escons en les últimes generals a Catalunya, els dos a la província de Barcelona.