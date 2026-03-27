Vox nomena el medallista olímpic Cristian Toro com el seu nou portaveu a Esports

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
Vox ha nomenat el piragüista Cristian Toro, campió olímpic en els Jocs de Rio 2016 juntament amb Saúl Craviotto, com el nou portaveu del partit a Esports, amb l'objectiu d'impulsar una política esportiva basada en "el mèrit, la salut i la cohesió nacional".
En unes declaracions enviades als mitjans, l'esportista olímpic assegura que afronta aquesta nova etapa "amb la mateixa disciplina, el mateix sacrifici i el mateix amor per Espanya" que ha marcat la seva carrera esportiva.
En aquest sentit, ha subratllat que representar Espanya en uns Jocs Olímpics ha estat "el més important" de la seva vida, i ha defensat que el seu objectiu és traslladar aquests valors a l'àmbit polític.
"Vull que l'esport torni a ser motiu d'unió i d'orgull per a Espanya, no de divisió ni d'enfrontament. Vull que l'esport es continuï regint pel mèrit i la capacitat dels nostres esportistes, no per la ideologia del govern de torn", ha afirmat. "Ja no competeixo amb un rem a les mans, però continuo remant amb el mateix compromís a Vox per deixar un país millor per als nostres fills", ha afegit.
Per la seva banda, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacat que aquest nomenament suposa "incorporar a la política un exemple d'esforç, disciplina i amor per Espanya". A parer seu, Cristian Toro representa "els valors" que el partit vol traslladar a la societat. "Sacrifici, mèrit i orgull nacional", ha citat.