Vox nomena com a número 1 al Congrés per València el candidat autonòmic que el PP vetava per arribar a acords

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciat aquest dimarts que Carlos Flores serà el número 1 de la seva candidatura al Congrés per València en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Va ser el seu candidat a la Comunitat Valenciana en les autonòmiques del 28 de maig i dilluns va ser marcat pel PP com una "línia vermella" per arribar a acords a la comunitat.

Dilluns, el portaveu del comitè de campanya del PP i sotssecretari de Cultura i Societat Oberta, Borja Sémper, va dir que la condemna per maltractament del candidat de Vox a la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, era una "línia vermella" per al PP.