Vox no es creu el "malestar" dels 'barons' del PSOE amb el finançament

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, creu que els 'barons' socialistes estan "fingint malestar" amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, pel finançament singular de Catalunya acordat amb ERC quan "ja coneixien" el líder del PSOE i les seves "cessions" a l'independentisme.

"Ara veurem els barons socialistes fingint un malestar amb Sánchez, però ells, igual que tots els espanyols, ja coneixen molt bé qui és Pedro Sánchez i ja el coneixien, sobretot, quan pactava amb Junts o amb ERC totes aquestes cessions", ha expressat aquest dimarts durant una roda de premsa al Congrés.

Aquestes darreres setmanes, han estat diverses les federacions autonòmiques del PSOE que han anat fent passos per mostrar el seu rebuig al finançament singular de Catalunya acordat amb ERC, entre les quals la de l'aragonès Javier Lambán o la del president socialista de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que han arribat a qualificar-lo d'"inconstitucional" o de "concert econòmic".

PRIVILEGI PER A LA CASTA SEPARATISTA

Vox ha alertat que el pacte de finançament singular de Catalunya acordat pels socialistes el que generarà no és cap "benefici" per als catalans sinó "desigualtat", ja que a parer seu, aquesta "cessió" l'única cosa que suposa és un "privilegi" per a la "casta separatista".

"Privilegiar unes regions en detriment d'unes altres, l'única cosa que generarà són espanyols de primera i de segona", ha incidit, i ha retret que el PP també "alimenti" aquesta situació en al·legar que "Galícia és una nació sense estat" o que "Andalusia és una pàtria".