Vox lamenta el poc "ressò" de l'"agressió brutal" a unes dones a Barcelona respecte al "petó no consentit" de Rubiales

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, s'ha solidaritzat amb les deu dones agredides al metro de Barcelona i ha lamentat el poc "ressò" que ha tingut, al seu parer, en els telenotícies aquesta "agressió brutal", a diferència del que va tenir el "petó no consentit" de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso, que va copar "les portades dels diaris".

"És absolutament inexplicable que un petó no consentit ocupés les portades dels diaris, les tertúlies, l'hora dels informatius dels telenotícies i que aquesta agressió no hagi tingut ni cinc minuts en el telenotícies, una agressió absolutament brutal que va destrossar el timpà a una dona al metro de Barcelona", ha assenyalat Millán, aquest dimarts, en una roda de premsa al Congrés.

Per la portaveu de Vox, l'única conclusió és "que tots aquests que diuen preocupar-se pels punts liles, que es diuen a si mateixos feministes", no els importen les dones "en absolut". "I no han fet absolutament res. Ni se n'han fet ressò, ni ho han condemnat, ni demanen hores en els informatius perquè no els interessa", ha retret. "Aquest govern que s'autoproclama feminista no ens protegeix", ha afegit.

En aquest sentit, Millán ha insistit que no es pot "entendre" el tractament informatiu d'aquests "lamentables fets que han passat de puntetes pels principals mitjans de comunicació" i considera que això "té molt a veure" amb "l'origen de l'atacant". "Si l'agressor hagués estat espanyol, per descomptat, ja en coneixeríem la cara", ha subratllat.