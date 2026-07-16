Vox lamenta l'aval a l'amnistia i garanteix que la "revertirà" si arriba a governar

MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de la delegació de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé, ha lamentat aquest dijous la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l'amnistia per als implicats en el procés i ha promès que la seva formació derogarà la norma si arriba a governar.
Buxadé ha afirmat que són els espanyols els qui han de "defensar i protegir" la dignitat d'Espanya, la integritat territorial i l'ordenament constitucional, i s'ha posicionat en contra que aquesta tasca recaigui sobre els tribunals internacionals.
A més a més, ha carregat contra el PP, tot i que sense esmentar el partit, per sostenir que Brussel·les anul·laria l'amnistia i facilitaria la detenció de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.
El líder de Vox a Brussel·les ha carregat així mateix contra el Tribunal Constitucional (TC), que també va avalar l'amnistia, per estar "polititzat". "El problema fonamental ve per la politització del TC", ha assenyalat.
Buxadé ha remarcat que l'amnistia "constitueix el pitjor atac a l'estat de dret i a la unitat nacional" i és "un pacte immoral" de Pedro Sánchez i "els colpistes", en al·lusió a Junts. Per això, ha garantit que Vox la derogarà si arriben a La Moncloa.