Vox insta el PP a decidir el candidat per substituir Mazón després d'una primera reunió

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha instat aquest dijous el PP a decidir qui serà el seu candidat per substituir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana, després d'una primera reunió en què les dues parts han constatat "bona voluntat" per negociar.
En un breu comunicat, Vox explica que ha traslladat als populars "la necessitat" que designin un candidat per poder explorar polítiques que permetin continuar amb la reconstrucció de València i una defensa davant les polítiques destructives de Pedro Sánchez.
La formació de Santiago Abascal fa dies que insisteix al PP en la importància que el relleu de Mazón rebutgi de manera explícita les polítiques climàtiques i les que, a parer seu, promouen la immigració il·legal, i ha sostingut que el més important en la negociació són les mesures, no pas les persones.