Vox insisteix a entrar al Govern balear tot i que no descarta "qualsevol fórmula"

PALMA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Parlament balear, Idoia Ribas, ha insistit aquest dilluns que la voluntat del seu partit és entrar al Govern de les Illes Balears, tot i que s'ha obert a la possibilitat d'acceptar "qualsevol fórmula" que garanteixi el compliment del preacord amb el PP.

El president de la cambra, Gabriel Le Senne, ha encetat aquest dilluns la ronda de reunions amb els grups per proposar candidats i, en declaracions als mitjans, Ribas ha insistit que "no s'ha renunciat a formar part del pròxim executiu".

No obstant això, segons ha dit la portaveu de VOX, ara mateix "Vox no es pot comprometre a donar el seu suport a cap candidatura perquè l'única cosa que hi ha és el preacord" amb el PP.

Vox, en tot cas, no ha proposat un candidat per a la sessió d'investidura, segons ha traslladat. "No podem proposar Marga Prohens. Necessitem avançar en les negociacions perquè els ciutadans han decidit fer fora l'esquerra i això ha de ser com més aviat millor", ha afegit.

Segons Ribas, en aquest moment de les negociacions el vot de Vox de cara a la investidura "no està decidit", tot i que ha defensat que el partit actuarà "amb responsabilitat i generositat per arribar a l'acord com més aviat millor".