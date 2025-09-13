Vox inicia el curs envoltat dels seus aliats per impulsar-se, en ple creixement en les enquestes a costa del PP

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Vox celebra aquest diumenge l'esdeveniment polític 'Europa Viva 25' en què tornarà a fer gala de les seves aliances internacionals i prendrà impuls de cara al nou curs, en un moment en el qual les enquestes li auguren bons resultats electorals perquè guanya votants a costa del PP.
El portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, va qualificar l'acte com "l'esdeveniment polític més gran de l'any" i va afirmar que s'ha concebut per "donar un nou impuls" al partit "en contra d'endevins, de certs mitjans i d'altres partits", seguint l'estratègia de reivindicar-se com a "única alternativa al bipartidisme caduc". "Cal reconquistar-ho tot per fer una Espanya nova i decent que deixi enrere aquest capítol de la nostra història", va dir en una roda de premsa.
Vox no ha difós de moment la llista dels oradors confirmats, però previsiblement hi acudiran líders i dirigents dels partits europeus que conformen el grup del Parlament Europeu Patriotes i que, posteriorment, es va constituir en partit europeu, que presideix precisament Abascal.
Però Vox ha patit un revés en caure el president de l'Argentina, Javier Milei, que va patir una derrota en les eleccions de la província de Buenos Aires el diumenge passat mentre la seva germana, Karina Milei, ha estat acusada de presumpta corrupció. Sí que hi intervindrà per via telemàtica.
El vicepresident i secretari general de Vox, Ignacio Garriga, lleva importància a la derrota de Milei i valora les polítiques del mandatari argentí, que Vox "vol impulsar des d'Espanya", segons assenyala. Se centra en les retallades en la despesa "política supèrflua" o la lluita contra el wokisme, entre d'altres.
"Continuarem treballant perquè alguns canvis que (Milei) ha pogut impulsar des del Govern de l'Argentina els puguem fer nosaltres des del govern de la nació més aviat que tard", va dir en una entrevista concedida a RNE aquest divendres, recollida per Europa Press. Una de les intervencions de Milei en un acte de Vox, el maig del 2024, va obrir un conflicte diplomàtic amb Buenos Aires. El mandatari va anomenar "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del president, Pedro Sánchez.
EN UN BON MOMENT
La celebració d'aquest 'Europa Viva 25' té lloc en un moment dolç per a Vox. Aquesta setmana s'han conegut enquestes que coincideixen a assenyalar un creixement del partit d'Abascal en intenció de vot. Aquest auge és possible perquè pesca votants del PP, segons els mateixos sondejos.
Vox advoca per rebre les dades de les enquestes amb cautela, tant si són positius com si són negatius. Precisament Garriga, s'expressava en aquesta línia a l'entrevista concedida a RNE.
"Hem estat sempre prudents amb les enquestes, quan ens han donat bons resultats o quan ens han donat resultats dolents", va insistir Garriga. No obstant això, va constatar com "una realitat" que "cada dia els espanyols estan més cansats d'un govern envoltat de corrupció i que no ofereix alternatives a l'autèntic drama social i econòmic".
El vicepresident i secretari general creu que l'esdeveniment del diumenge mostrarà "aquesta il·lusió i és esperança per un canvi real de polítiques, no només de color de govern". "Es materialitzarà en un acte d'esperança, de patriotisme i es plantejarà un projecte polític d'alternativa per a tots els espanyols", va resoldre.