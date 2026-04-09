Vox exigeix al Parlament acatar la sentència del TSJC i hissar-hi la bandera d'Espanya permanentment

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Vox ha exigit aquest dijous al Parlament el "compliment immediat" de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la cambra a hissar la bandera d'Espanya de manera permanent a l'asta que hi ha sobre l'edifici i no només els dies de ple, com també passa amb la senyera.
En un comunicat, Vox considera "inadmissible" el recurs de reposició presentat pel Parlament, que exposa que des del 1981 hi ha el costum d'hissar les banderes de Catalunya i d'Espanya només els dies en què hi ha ple per advertir la ciutadania que s'està celebrant, per la qual cosa nega que hi hagi cap discriminació.
Vox considera una greu vulneració del principi de neutralitat institucional i el president del grup parlamentari i secretari general de la formació, Ignacio Garriga, ha acusat el Parlament i el govern de Salvador Illa d'estar "en rebel·lia com ho estava el de Puigdemont, Torra i Aragonès".