Vox esmenarà a la totalitat els pressupostos catalans, en els quals veu "deliris ideològics"

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat que presentaran una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat 2026, dels quals ha criticat "deliris ideològics com el feminisme radical".
"És una esmena a continuar malbaratant els diners dels catalans en deliris ideològics", ha sostingut en una roda de premsa després que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, hagi presentat a la cambra catalana el projecte de comptes per aquest any.
Garriga ha criticat aspectes del pacte del Govern amb ERC com el Consorci de la Zona Franca o les noves places per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i ha afirmat: "La nostra esmena a la totalitat també és per no acceptar el govern socialista en pacte permanent amb ERC i els comunistes".
També ha dit que el projecte de comptes suposa més impostos: "En feminismes, en ideologia, a imposar el català amb més de 100 milions d'euros, en ajuda a l'exterior com si aquí no tinguéssim problemes per resoldre, 140 milions d'euros més en cessions al separatisme".
Finalment, ha subratllat que Vox rebutja uns comptes que no incloguin "el principi fonamental de prioritat nacional en els ajuts socials i en l'accés a l'habitatge".