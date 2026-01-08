Vox dona suport a les protestes dels pagesos i demana comparèixer a Ordeig: "És un autèntic traïdor"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha expressat el suport de la seva formació a les protestes dels pagesos davant l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur i ha anunciat una petició de compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig: "És un autèntic traïdor".
En una roda de premsa al Parlament, Garriga ha assegurat que Ordeig i el Govern "no fan res" ni qüestionen, segons ell, les polítiques de la UE contra les quals s'estan manifestant a diferents punts de Catalunya aquest dijous els pagesos catalans.
Per Garriga, l'acord amb el Mercosur "és una amenaça directa" al sector primari català i ha assenyalat com la raó de fons, en les seves paraules, l'Agenda 2030 i el Pacte Verd de la UE.