Vox, després de l'assassinat de Kirk: "L'esquerra totalitària està disposada a tot per censurar la dissidència"

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assenyalat aquest dissabte a l'esquerra per l'assassinat de l'activista ultradretà nord-americà Charlie Kirk i ha avisat que "l'esquerra totalitària està disposada absolutament a tot amb tal de censurar i perseguir a qui lidera la dissidència".
Garriga ha fet aquestes declaracions al palau de Vistalegre de Madrid on el seu partit ha organitzat aquest cap de setmana l'esdeveniment 'Europa Viva 25', que reunirà representants dels seus aliats internacionals, aglutinats a Patriots.
Segons el dirigent del partit de Santiago Abascal, l'esquerra "està avançant velocitats en termes de manipulació" del missatge que llancen formacions com Vox. "Per desgràcia estem veient que ha arribat a traspassar certs nivells de violència i hem vist, dramàticament, fa pocs dies, l'assassinat a sang freda de Charlie Kirk", ha deixat anar.
Garriga ha destacat que aquest assassinat pel qual ha estat detingut el jove de 22 Tyler Robinson anys ha generat "una profunda indignació en la majoria de la gent amb sentit comú", però ha titllat de "lamentable" i "vergonyós" que hagi suscitat també "comentaris menyspreables".
A parer seu, aquesta situació és "una mostra més que l'esquerra totalitària està disposada absolutament a tot amb tal de censurar i de perseguir a qui lidera la dissidència, ja sigui a Espanya o en qualsevol nació europea o del món".
En tot cas, Garriga ha subratllat que, amb la seva cita de Vistalegre. Vox i Patriots reafirmaran el seu compromís de "reconquistar absolutament tot". "Ja hi ha evidències que avancem de manera positiva. L'esquerra està nerviosa, accelera la censura, manipula el nostre missatge i tolera la violència contra els que liderem la dissidència", ha conclòs Garriga.