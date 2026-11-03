Publicat 03/11/2026 22:07

Vox després de la dimissió de Puente: "No n'hi ha prou amb la marxa de Puente. Sánchez i Illa han de dimitir"

Archivo - Arxivo - El president de Vox Catalunya, Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, durant el Debat de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de setembre de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha afirmat que la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no és suficient i que ha d'anar més enllà: "No n'hi ha prou amb la marxa de Puente. Sánchez i Illa han de dimitir".

Ho ha expressat el partit en una anotació en 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts després que Puente anunciés la seva dimissió en la Diputació Permanent la seva dimissió, una decisió que va prendre després de la tragèdia ferroviària d'Urda (Toledo) en la qual almenys 69 persones van morir.

D'altra banda, Vox ha fet referència a l'accident sense ferits que s'ha produït aquesta tard a Martorell (Barcelona), on un tren de mercaderies ha xocat amb una locomotora i el maquinista ha estat traslladat il·lès a un centre sanitari: "Volem una Espanya on agafar un tren no et costi la vida ni ser maquinista sigui un treball de risc", ha escrit en aquest missatge.

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