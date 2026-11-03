Vox després de la dimissió de Puente: "No n'hi ha prou amb la marxa de Puente. Sánchez i Illa han de dimitir"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha afirmat que la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no és suficient i que ha d'anar més enllà: "No n'hi ha prou amb la marxa de Puente. Sánchez i Illa han de dimitir".
Ho ha expressat el partit en una anotació en 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts després que Puente anunciés la seva dimissió en la Diputació Permanent la seva dimissió, una decisió que va prendre després de la tragèdia ferroviària d'Urda (Toledo) en la qual almenys 69 persones van morir.
D'altra banda, Vox ha fet referència a l'accident sense ferits que s'ha produït aquesta tard a Martorell (Barcelona), on un tren de mercaderies ha xocat amb una locomotora i el maquinista ha estat traslladat il·lès a un centre sanitari: "Volem una Espanya on agafar un tren no et costi la vida ni ser maquinista sigui un treball de risc", ha escrit en aquest missatge.