Vox es desmarca de Feijóo i Génova pels seus "atacs i menyspreus" però mantindrà la col·laboració a les CA

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit es desmarcarà a partir d'ara del PP d'Alberto Núñez Feijóo per l'absència de col·laboració per organitzar una estratègia conjunta contra Pedro Sánchez i l'amnistia, i ha denunciat el que ells veuen com "atacs i menyspreus".

Vox fa setmanes que reclama al PP una acció coordinada contra els pactes d'investidura i la llei d'amnistia, i retreu als populars una "tebiesa" a l'hora de combatre Pedro Sánchez. En concret, demanen que el PP impedeixi la tramitació de l'amnistia al Senat, on els populars tenen majoria. Per la seva banda, el PP ja ha rebutjat impedir aquesta tramitació i emprendre accions comunes amb els de Santiago Abascal.

En una roda de premsa a la seu nacional de Vox, Garriga ha recriminat al PP que "convoqui manifestacions diumenge" per protestar contra l'amnistia als encausats pel procés però arribin a un pacte amb el PSOE i Sumar per a les comissions del Congrés.

"És l'evidència que el PP no vol, no està disposat a protagonitzar aquesta acció coordinada per frenar aquest cop de Sánchez", ha lamentat el secretari general de Vox, que ha subratllat que Feijóo i Génova "han decidit anar per la seva banda".

Garriga ha recordat que Vox va donar suport a la investidura fallida de Feijóo i les seves convocatòries per protestar contra l'amnistia en entendre "que és el que tocava, apartar les sigles i defensar la nació". Però han rebut "atacs, menyspreus i pactes amb Sánchez i Sumar".

No obstant això, el secretari general de Vox ha volgut deixar clar que la col·laboració amb el PP als parlaments de les comunitats autònomes (CA) on cogovernen es mantindrà.