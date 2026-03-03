Vox desitja que ERC vagi "de debò" amb l'esmena als pressupostos i que es convoquin eleccions

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha desitjat aquest dimarts que a ERC "vagin de debò" amb l'esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat 2026 i que es convoquin eleccions a Catalunya.
"La gent ens diu que van de farol, però el nostre ànim, la nostra voluntat, el nostre alè és que tant de bo, per una vegada, vagin de debò", ha afirmat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Així, Garriga ha celebrat que potser davant la manca d'acord entre el Govern i els republicans es convoquen eleccions i s'obre una "nova oportunitat de revertir les polítiques" i destinar el pressupost a àmbits com seguretat, infraestructures i habitatge.
El líder de Vox ha reiterat la seva oposició als comptes presentats pel Govern després de pactar-los amb els Comuns perquè "no inclouen els canvis que necessita Catalunya" i ha criticat que no abaixin impostos com l'IRPF.
En aquest sentit, ha quantificat en uns 20.000 milions les despeses "totalment imprescindibles" d'aquests pressupostos i ha apuntat com a exemples les polítiques destinades a l'acció exterior, a la política lingüística o als mitjans de comunicació públics.