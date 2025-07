Vox denuncia el tancament de llits i urgències a Catalunya a l'estiu mentre puja la despesa en cooperació internacional

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu nacional de Vox a Sanitat, María García Fuster, ha denunciat el tancament de serveis de sanitat durant la temporada d'estiu a Catalunya, així com la reducció els llits d'hospital, l'atenció primària i les urgències, "mentre es mantenen partides ideològiques en cooperació internacional".

García Fuster ha criticat el tancament de fins a 1.200 llits, mentre el govern socialista liderat per Salvador Illa destinarà vuit milions d'euros a plans de cooperació de menors i per a l'empoderament de la dona, que s'uneixen a 86 milions d'euros anunciats prèviament.

"El govern socialista de Salvador Illa destinarà vuit milions d'euros extres a la cooperació per a la protecció de menors i per a l'empoderament de la dona, que se sumen als 86 milions anunciats al ple. Això mentre la Conselleria de Salut tancarà 1.200 llits a l'estiu", ha expressat la portaveu de Vox.

La representant del partit ha insistit en la crítica al govern per la degradació del sistema de salut català mentre es destina "500.000 euros per finançar la Lliga de Futbol de Kurdistan o uns altres 500.000 per construir comunitats inclusives de dones empoderades a Palestina".

Fuster ha assenyalat que els diferents governs autonòmics s'emparen en una mal entesa eficiència econòmica mentre mantenen partides pressupostàries destinades a la cooperació internacional que tenen un marcat biaix ideològic.

Des de Vox consideren que el tancament excessiu de serveis mèdics suposa aprofundir en el problema de les llistes d'espera i la degradació del sistema sanitari i preveuen plantar cara perquè els sistemes de salut autonòmics rebin les dotacions pressupostàries necessàries per a benefici de la ciutadania.

"A Vox ho tenim claríssim, no destinarem un sol euro a cooperació internacional i els diners dels teus impostos anirà a millorar la sanitat perquè rebis l'atenció que mereixes", ha conclòs María García Fuster.