Vox denuncia que Junqueras (ERC) ha hagut de ser expulsat de la cafeteria del Congrés reservada als diputats

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciat que el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha hagut de ser expulsat aquest dijous per un uixer de la cafeteria de l'hemicicle del Congrés, on havia accedit des de la tribuna de convidats malgrat que està exclusivament reservada a ses senyories.

Junqueras, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem en la causa del procés i posteriorment indultat pel Govern central després de passar tres anys a la presó, ha anat al Congrés per assistir com a convidat en el debat i votació de la llei d'amnistia.

Segons han explicat fonts de Vox a la cambra baixa, Junqueras ha accedit a la cafeteria de l'hemicicle, lloc on només poden accedir diputats i senadors, amb uns senadors d'ERC i el delegat de la Generalitat a Madrid, Joan Capdevila.

Un diputat de Vox els ha vist i ha etzibat a Junqueras que ell no té la condició de diputat ni de senador i que, per tant, no hi podia ser. Fins i tot ha afegit que on hauria de ser és "a la presó". Poc després, el líder d'ERC ha estat expulsat per un uixer, relaten les fonts de Vox.