Vox demana sancionar i suspendre de sou la diputada Castillejo, arrestada a la Flotilla

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de Vox al Parlament ha registrat una petició a la Mesa de la cambra en què sol·liciten iniciar un procediment sancionador i suspendre de sou la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, membre de la Flotilla Global Sumud, i que va ser arrestada per l'exèrcit israelià.
En l'escrit facilitat aquest divendres per la formació, asseguren que Castillejo "ha desatès la seva tasca parlamentària" per la qual rep un sou, que s'ha saltat plens de la cambra, i no ha atès sessions de les comissions.
Per això, demanen que se sancioni la diputada i se li suspengui el sou "fins que, un cop torni a Espanya, reprengui la seva tasca parlamentària".