Vox demana al PP fer servir "tots els mecanismes legals per desallotjar" el PSOE del Govern central

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat aquest dimecres al PP trencar tots els acords amb el PSOE i fer servir "tots els mecanismes legals per desallotjar" el partit de Pedro Sánchez del Govern central.
En unes declaracions davant els periodistes a Vic (Barcelona), Garriga ha assegurat que "no s'entén com algú pot continuar sostenint aquest govern i com, qui podent fer servir tots els mecanismes" legals, no ho fa.
Garriga ha afirmat que, després de l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE aquest dimecres, "el que els espanyols volen és anar a les urnes per poder decidir el nou rumb que volen per a Espanya".
"Esperem que caigui el número u, Pedro Sánchez, esperem que caigui Zapatero, esperem que surtin les proves concloents que el PSOE, evidentment, s'ha finançat de manera irregular, és una organització criminal i corrupta", ha resolt.