Vox demana "posar fi immediatament a les reunions" amb Puigdemont i derogar la llei d'amnistia

Proposa suprimir els impostos propis de Catalunya i aprovar un règim comú de finançament
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup parlamentari de Vox ha demanat "posar fi immediatament a les reunions" amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i col·laborar amb la justícia per posar-lo a disposició judicial, així com la derogació de la llei d'amnistia.
Es tracta d'una de les propostes de resolució que el grup d'Ignacio Garriga ha registrat a la cambra catalana aquest dimecres en el marc del Debat de Política General (DPG) i que es votaran dijous.
Vox planteja suprimir partides pressupostàries i subvencions a entitats que tinguin "com a objectiu promoure l'avortament o l'eutanàsia" i derogar la perspectiva de gènere i lleis com la d'amnistia, la de canvi climàtic i la de memòria històrica.
FINANÇAMENT, IMPOSTOS I LLENGUA
Exigeix suspendre les negociacions pel finançament singular i la creació de la hisenda catalana, i instar el Govern central a "modificar els preceptes constitucionals que consagren el model de finançament autonòmic particular per a País Basc i Navarra" per aprovar un règim comú.
Altres punts registrats per Vox demanen eliminar tots els impostos propis de Catalunya i la "devolució de les competències d'Interior, Justícia, Sanitat i Educació a l'Estat".
En matèria de llengua, proposen eliminar els requisits d'estabilització laboral i l'exigència del nivell C1 de llengua catalana per a l'exercici de la funció pública i establir el castellà com a llengua vehicular d'aprenentatge.
IMMIGRACIÓ
Quant a immigració, el grup demana "expulsar estrangers que no s'integrin, immigrants il·legals i immigrants legals que cometin delictes greus", així com reconèixer l'islamisme com a amenaça i prohibir el vel islàmic en espais públics.
A més, Vox proposa "respectar les competències de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia en matèria d'immigració, de seguretat de ports i aeroports i del mar".