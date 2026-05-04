Vox demana al Parlament condemnar l'assassinat d'Esplugues (Barcelona) i "els episodis de violència"

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Vox ha registrat aquest dilluns una proposta de declaració institucional perquè el Parlament condemni l'assassinat d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) aquest dissabte al matí, a més de "l'increment de la inseguretat i els episodis de violència".
La iniciativa de Vox, consultada per Europa Press, proposa a més que la cambra insti totes les administracions públiques a "alçar la veu de manera unànime contra la violència i treballar conjuntament en la recuperació de la seguretat a l'espai públic".
El grup liderat per Ignacio Garriga també proposa que el Parlament convoqui "amb caràcter urgent" un minut de silenci pel crim d'Esplugues.