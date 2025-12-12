Vox demana que Pané expliqui al Parlament els empadronaments falsos per la targeta sanitària

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Vox ha registrat aquest divendres una sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, perquè expliqui al Parlament els casos detectats d'empadronaments fraudulents per obtenir la targeta sanitària.
A més de Pané, Vox vol que també compareguin davant la cambra catalana el director del Servei Català de Salut (ICS), Alfredo García, i la secretària d'Atenció Sanitària i Participació, Gloria Gálvez, informa la formació en un comunicat.
També han registrat una bateria de preguntes al Govern perquè Pané concreti quants casos s'han detectat i a quina regió sanitària i municipi, quin és l'impacte pressupostari i administratiu derivat d'aquesta gestió, i quantes comunicacions ha enviat la Conselleria als ajuntaments.