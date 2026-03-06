Vox demana que Ordeig informi al Parlament sobre els nous casos de PPA a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Vox ha registrat aquest divendres una sol·licitud de compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, perquè informi al Parlament sobre els nous casos de pesta porcina africana (PPA) detectats a Catalunya.
La formació liderada per Ignacio Garriga a la cambra catalana també ha sol·licitat la compareixença de la directora general de la Conselleria, Rosa Altisent, perquè informi juntament amb Ordeig sobre "l'evolució del brot i les mesures adoptades per contenir-lo", ha informat Vox en un comunicat.
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha anunciat aquest divendres la detecció de 21 casos més de PPA, un dels quals fora de la zona d'alt risc, cosa que ha obligat a afegir els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat (Barcelona) a aquesta zona.