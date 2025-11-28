Vox demana que Ordeig expliqui al Parlament la detecció de la pesta porcina en uns senglars

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha demanat la compareixença al Parlament del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, i també de la directora general del departament, Rosa Altisent, perquè informin sobre la detecció de dos casos de pesta porcina en uns senglars, informen en un comunicat aquest divendres.
El grup parlamentari de Vox vol que tots dos expliquin davant la cambra la situació epidemiològica actual de la pesta porcina africana (PPA), malaltia detectada en dos senglars trobats sense vida el 25 i 26 de novembre a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
En una roda de premsa després de tenir constància dels dos casos, el conseller ha assegurat que la malaltia no afecta els humans ni tampoc ha afectat, a hores d'ara, el bestiar de granges catalanes ni hi ha risc en els productes carnis per a les persones, i ha explicat que s'ha establert un perímetre de contenció de 20 quilòmetres des del lloc on s'han trobat els dos senglars infectats.