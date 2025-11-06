Vox demana modificar la llei catalana d'instal·lacions juvenils per evitar allotjar persones vulnerables

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup de Vox al Parlament ha registrat aquest dijous una proposició de llei de modificació de la llei catalana d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves per incloure la prohibició de destinar-les a allotjaments de persones ateses pels serveis socials.
Ho ha explicat el diputat de Vox Sergio Macián en una roda de premsa al Parlament al costat de la portaveu a l'Ajuntament de Tarragona, Judith Gómez, en què ha assegurat que l'alberg Ciutat del Repòs de Tarragona es convertirà "en un centre de menors estrangers no acompanyats".
"Tant l'alcalde, el senyor Viñuales, com el govern d'Illa neguen que això sigui així, però nosaltres ho sabem i també ho saben els veïns de Tarragona", ha sostingut Macián.
Ha apuntat que la llei recull que les instal·lacions juvenils "poden allotjar en cas de necessitat i iniciativa de les administracions públiques persones i famílies en situació de vulnerabilitat que estan sota l'empara dels serveis de protecció social".
"Per tant, és un decret que permet per la porta de darrere convertir un alberg juvenil en una residència de menes", ha afegit.
La iniciativa per a la modificació de la llei proposa que aquestes instal·lacions no puguin allotjar persones ateses pels serveis socials "llevat que participin de manera continuada i efectiva en les activitats" i compleixin els requisits d'edat i normes d'admissió.