Vox demana que Salvador Illa (PSC) comparegui al Parlament pel cas Koldo

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El grup de Vox al Parlament ha registrat aquest dilluns una petició de compareixença a la cambra catalana del líder del PSC i exministre de Sanitat a l'inici de la pandèmia del coronavirus, Salvador Illa, arran del cas Koldo.

En la petició, a la qual ha tingut accés Europa Press, Vox sol·licita a Illa que comparegui en la Comissió de Salut del Parlament "perquè expliqui el criteri en l'adjudicació de contractes de compra de material sanitari durant l'època de la pandèmia de covid-19".

Aquesta petició arriba després que la Fiscalia Anticorrupció ha situat Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos (PSOE), com la persona que feien servir per "agilitzar" els tràmits amb el Ministeri en la contractació durant la pandèmia per comprar mascaretes, fet que, com a conseqüència, ha portat l'Executiva del PSOE a exigir a Ábalos que entregui l'acta de diputat al PSOE en 24 hores.