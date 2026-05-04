Vox demana la dimissió de Parlon i veu "manipulació" en l'assassinat d'Esplugues (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
Ignacio Garriga exigeix la compareixença "immediata" d'Illa per donar tota la informació del cas
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i considera que hi ha ocultació i "manipulació" de la informació sobre l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat (Barcelona) aquest dissabte al matí.
Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest dilluns a Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el marc de la concentració que s'ha celebrat aquesta tarda davant l'Ajuntament per lamentar l'assassinat d'aquesta veïna, el presumpte autor de la qual va ser detingut pels Mossos d'Esquadra.
"Pretenen que ens acostumem als cops de matxet i assassinats i no és normal. No és normal que una jove decideixi sortir a passejar amb el seu pare i no torni a casa perquè ha estat degollada al crit d'Al·là és gran' als carrers del seu municipi", ha afirmat el també secretari general de Vox.
Insisteix que no toleraran aquesta situació i ha afegit: "Denunciarem no només als responsables que això hagi ocorregut, sinó a tots aquells que callen de manera còmplice. Avui és dia per denunciar el silenci informatiu al que ha sotmès a la població la Generalitat, el Govern espayol i molts mitjans".
CRÍTIQUES Al GOVERN
Ha criticat el "silenci" del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant d'aquest cas, a qui també li retreu que sí que dediqués unes paraules a la Global Sumud Flotilla.
En aquest sentit, ha demanat que Illa comparegui "de manera immediata" per donar totes les informacions relatives a aquest cas, ja que insisteix que s'està mentint.
També ha criticat el silenci, diu, de la Conselleria d'Interior de la Generalitat i assegura que no "toleraran que s'insulti als catalans i al conjunt dels espanyols per part de les institucions públiques".
"No tolerarem que surti la consellera d'Interior, el president de la Generalitat o qui sigui de la Moncloa a dir que res té a veure amb l'islamisme. No tolerarem que diguin que res té a veure amb un home magrebí, perquè si hagués estat espanyol, la cara hauria sortit en tots els telenotícies a tota hora i haguéssim sabut el nom i la ubicació de la seva residència", diu.
"EXPULSAR A AQUESTS DELINQÜENTS ESTRANGERS"
Ha insistit en la manipulació i constant mentida, diu textualment, i trasllada el suport als familiars: "Estem rendits davant la criminalitat islamista i davant de polítics que han rendit els nostres carrers a la criminalitat".
"És dia per assenyalar aquests polítics que, en lloc d'expulsar aquests delinqüents estrangers dels nostres carrers, prefereixen mantenir-los amb els diners dels espanyols a les nostres presons per després considerar la seva estada a la presó com a arrelament i sotmetre'ls al procés de regularització massiva, que és el major acte de traïció al poble espanyol que està impulsant el Govern central", afegeix.