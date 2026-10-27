Vox demana la compareixença "urgent" de Parlon al Parlament pels aldarulls a Barcelona

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha demanat la compareixença "urgent" de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, davant la cambra catalana pels aldarulls a Barcelona d'aquest dissabte.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Garriga ha acusat el Govern d'ocultar l'origen dels detinguts en els aldarulls, i ha exigit a Parlon i al president de la Generalitat, Salvador Illa, "que donin la cara d'una vegada".
Vox ha qualificat els incidents de dissabte d'inadmissibles, intolerables i terrorífics, i ha exigit saber quants dels detinguts són d'origen estranger, per als quals ha demanat la "reemigració", tant si estan en situació irregular com regular.
Garriga ha criticat que s'enviessin ES-Alerts per les pluges, però no s'alertés els comerciants del centre de la capital catalana dels desordres: "Per al clima sí, per als delinqüents la majoria estrangers, per als pillatges... per a això no hi va haver cap alerta".
"Des de Vox continuarem exigint l'enduriment de penes, continuarem exigint dotar la policia de prou mitjans perquè es puguin contenir aquestes hordes d'esquerra o islamistes", ha conclòs.