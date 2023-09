Vox, Cs i el PP carreguen contra l'amnistia i els comuns demanen a ERC i Junts aprofitar l'"oportunitat"

El PSC apel·la a la prudència i a la discreció en les negociacions

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

Vox, Cs i el PP han carregat aquest divendres contra una eventual amnistia en el torn de defensa de les seves propostes de resolució durant el debat de política general que es votaran aquest divendres al Parlament, i els comuns, per la seva banda, han demanat a ERC i a Junts aprofitar l'"oportunitat".

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha criticat que es plantegi "amb l'ajuda inestimable del PSC una amnistia per a colpistes" i ha advertit que la unitat d'Espanya no es negocia, es defensa, segons ell.

Per part de Cs, Anna Grau ha acusat de mentir "els qui fan servir en va la paraula amnistia" i es reserven, en les seves paraules, l'opció de mercadejar la impunitat per una investidura.

Per la seva banda, Lorena Roldán (PP) ha carregat contra els socialistes per, segons ella, "blanquejar tot el que va passar el 2017" i ha lamentat que hi haurà amnistia i el que sigui que vulgui l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en les seves paraules.

"L'AMNISTIA SERÀ UNA VICTÒRIA"

El portaveu dels comuns, David Cid, ha sostingut que la clau és no donar "una segona oportunitat a un govern del PP i Vox" i ha apel·lat a la responsabilitat i a l'altura de mires.

"El català al Congrés és una victòria. El català a Europa serà una victòria. I l'amnistia serà una victòria. Així de clar l'hi dic", ha afirmat Cid.

La portaveu dels socialistes, Alícia Romero, ha apel·lat a la prudència i a la discreció en les negociacions: "Sabem que és més difícil callar que parlar. Si volem arribar a bon port, cal ser prudents, cal ser discrets", i també ha defensat el diàleg per garantir la convivència, després d'afegir que la gesticulació no pot guanyar.

CUP, JUNTS I ERC

Per part de la CUP, Dolors Sabater ha acusat els socialistes de preferir una Espanya "abans fatxa que trencada", després que el líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterat el seu 'no' al referèndum tot i que sigui a costa de repetir les eleccions, i ha advertit que la defensa de l'amnistia ha de ser inseparable de l'autodeterminació.

Mònica Sales (Junts) ha acusat el Govern de falta de credibilitat per liderar el full de ruta cap a la independència, tot i que ha celebrat que ERC i Junts hagin pactat una resolució per condicionar la investidura de Sánchez al referèndum: "Mogui's de la casella de sortida, president. Hi ha molt a fer", ha dit a Aragonès.

"Amnistia i referèndum. Aquestes són les condicions de la negociació", ha insistit Marta Vilalta (ERC), que ha celebrat que l'acord entre independentistes sobre l'amnistia i ha negat, com ha sostingut el PSC, que votar sobre la independència suposi dividir la societat catalana.

"FEBLESA" DEL GOVERN

Les portaveus del PSC i Junts també han alertat de la feblesa que, a parer seu, té el govern d'ERC, al qual han retret manca d'iniciativa, en la línia de les tres propostes de resolució que han presentat per constatar la minoria parlamentària que sosté, de 33 diputats.

En aquest sentit, Vilalta ha criticat que els grups assenyalin el Govern per estar en minoria i no ho facin, en canvi, amb el govern del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, i ha sostingut que no hi ha cap majoria alternativa al Parlament al govern d'ERC que no passi per "impedir, frenar o no construir".