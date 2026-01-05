Vox critica la reunió de Sánchez i Junqueras a La Moncloa: "Entre màfies va aquest joc macabre"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Vox ha criticat la reunió que mantindran el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, aquest dijous a La Moncloa en assenyalar que la "normalització" de les relacions amb Catalunya és "falsa i insultant". "Entre màfies va aquest joc macabre", ha dit el vicepresident i secretari general de Vox, Ignacio Garriga.
Sánchez i Junqueras es reuniran per "desbloquejar" el nou model de finançament per a Catalunya. Segons el dirigent català, l'acord està a punt de tancar-se. La trobada també servirà per recordar que "hi ha altres compromisos que s'han d'anar complint".
Per Garriga, la "falsa i insultant normalització" de les relacions amb Catalunya serveix per "incorporar a la direcció de l'Estat delinqüents que volen acabar amb la unitat nacional". "Entre màfies va aquest joc macabre", ha subratllat en un missatge a X.