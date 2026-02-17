Vox critica el rebuig de Junts a la seva llei per prohibir el burca

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha criticat que Junts voti en contra de la seva proposició de llei a la cambra baixa per prohibir el burca i el nicab als espais públics i que hagin registrat un projecte propi en la mateixa direcció.
"Junts està a favor de la islamització a Catalunya i això ho hauran d'explicar als catalans que estan patint aquesta substitució poblacional amb la que amb tant d'orgull presumien a Podem", ha afirmat en una roda de premsa.
Segons Millán, Junts serà "col·laborador necessari" de la teoria del reemplaçament a Catalunya, "que ja de per si pateix les seqüeles i conseqüències d'aquest multiculturalisme imposat pel PSOE". "Nosaltres hi estem en contra i no fem les coses perquè surtin els números", ha dit.
Preguntada per si votarien a favor de la proposta de Junts si fos similar a la seva, ha contestat que dubta "molt que fos coincident, perquè en aquest cas seria molt fàcil votar a favor" de la iniciativa de Vox. "La realitat és que Junts es mou pel càlcul electoral", ha subratllat.
En aquest sentit, Millán ha defensat la proposta de Vox i ha assegurat que des que les "polítiques de fronteres obertes" del PP i el PSOE "han facilitat l'arribada massiva d'immigrants procedents de països amb forta influència islamista, s'està normalitzant la imposició d'hàbits contraris" a la cultura espanyola que "atempten directament" contra els valors i que "a més suposen una degradació inacceptable de la dona".
Per la portaveu de Vox, l'objectiu de peces com el nicab o el burca és "l'erradicació de la identitat personal de la dona, de la vida en comunitat i augmentar la submissió a l'home".