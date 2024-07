Vox critica que el dictamen del CGE està "al servei de la causa socialista i separatista"

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Vox ha censurat aquest dimecres que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que avala la proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya està "al servei de la causa socialista i separatista i, per tant, de la il·legalitat".

"De res serveixen les duplicitats orgàniques a nivell autonòmic, i més encara quan no serveixen al bé comú. Posarem fi a tot el circ que han aixecat", han escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, respecte a una iniciativa que vol ampliar els supòsits de delegació del vot i que incorpora, per primera vegada, el vot telemàtic en el Reglament de la cambra.

El CGE ha avalat aquesta reforma, impulsada pel PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, excepte una frase relativa a la delegació de vot que considera que vulnera l'article 23.2 de la Constitució.

Segons el CGE, en l'apartat de la delegació de vot, la frase 'el vot de la persona delegant es comptabilitza en el mateix sentit que el vot emès per la persona en qui es delega', que s'ha afegit en la reforma del Reglament, és inconstitucional.

Per això, recomanen reformular la norma perquè només es mantingui l'opció prevista en l'article que afirma que, si el sentit del vot de la persona delegant és diferent al de qui l'exerceix, se n'ha d'informar la Mesa abans de l'inici de la sessió.