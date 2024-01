Vox creu que PSOE i Junts "al final acordaran" aprovar els decrets però subratlla la feblesa del Govern

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, ha augurat aquest dilluns que el PSOE i Junts "al final es posaran d'acord" per aprovar diversos decrets a la cambra baixa, però ha ressaltat que el govern de Pedro Sánchez és "summament feble", "pendent cada setmana de sobreviure a cop de decret".

Junts ja ha traslladat la intenció de votar en contra del decret òmnibus i les mesures anticrisi del Govern central aquesta setmana perquè, al seu parer, "posen en perill" l'aplicació de la llei d'amnistia als implicats en el procés que van pactar per donar suport a la investidura de Sánchez. Per la seva banda, el PSOE assegura que les converses amb el partit de Carles Puigdemont són "permanents" i està "convençut" que els decrets tiraran endavant.

En unes declaracions a la Cope, recollides per Europa Press, Rodríguez de Millán ha afirmat que el PSOE i Junts "al final es posaran d'acord" perquè "l'única cosa que els importa és mantenir-se en el poder".

Això sí, la portaveu parlamentària de Vox creu que l'executiu de Sánchez és "summament feble" i la seva "esperança de vida és d'una setmana". També el veu "ostatge" dels seus socis parlamentaris. "Cada setmana està pendent de sobreviure a cop de decret, que és com pensen governar, per imposició", ha afegit.

En aquest sentit, Rodríguez de Millán ha criticat, al seu parer, l'abús del recurs del decret, "una figura que s'hauria d'utilitzar, segons la Constitució, per raons urgents i extraordinàries". Però veu que "com que el govern no pot sotmetre a negociació cap dels seus abusos, ho fa per decret".

Sobre el sentit del vot de Vox en relació amb els decrets, Rodríguez de Millán ha confirmat que els de Santiago Abascal hi votaran en contra, "per descomptat", per exercir una oposició "absolutament frontal" a l'executiu. "A Vox no hi trobarà cap suport, ni directe ni indirecte", ha resolt la portaveu.