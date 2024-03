Vox creu que plantejar un referèndum ja és una "traïció" i recela del PSOE

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmat aquest dilluns que el simple fet de plantejar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya ja és "una traïció a Espanya" i no es refia que el PSOE se n'hagi "desvinculat".

ERC ha assegurat que ha començat a negociar la possibilitat d'organitzar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya amb el PSOE, cosa que els socialistes ja han negat. En una roda de premsa a la seu nacional del partit, Fúster ha insistit que "només plantejar-ho és un atac a l'estat de dret, a la Constitució, a la nació històrica i política i un atac a Espanya".

En aquesta línia, ha instat el PSOE a no negociar res en aquests termes, perquè "no seria una deslleialtat, sinó que seria una traïció a Espanya". No obstant això, el portaveu polític de Vox ha assegurat que no es creu que el PSOE se n'hagi "desvinculat".

"El PSOE (...) es va desvincular dels indults, de l'amnistia, es passa el dia desvinculant-se de tot, però després s'hi vincula", ha indicat Fúster, que ha recordat que el president, Pedro Sánchez, va negar la possibilitat que hi hagués amnistia als implicats en el procés durant tota la campanya electoral del 23J. "Que digui que no hi haurà referèndum ens posa en una situació de preocupació extrema", ha resolt.