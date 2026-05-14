Vox convoca una concentració a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) contra la "immigració massiva"

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat aquest dijous una concentració a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) el pròxim 28 de maig "contra la islamització, la immigració massiva i la deterioració de la seguretat a Catalunya".
Garriga ha cridat a mobilitzar-se els catalans "que senten que són estrangers a la seva pròpia terra", informa Vox en un comunicat.
Ha afirmat que la concentració servirà "per defensar la identitat de Catalunya, recuperar el control i retornar l'esperança a molts veïns".