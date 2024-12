Vox considera "absurda" la qüestió de confiança i demana "seriositat" perquè Sánchez no se n'anirà voluntàriament

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha qualificat d'"absurda" la iniciativa de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança, i ha demanat al partit "seriositat" perquè, a parer seu, no se n'anirà voluntàriament.

Junts ha registrat al Congrés una iniciativa per instar Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, una eina que hauria de presentar el mateix Govern central. "Això és absurd, no els competeix a ells ni a ningú, és com un tret a l'aire", ha assenyalat Fuster en una roda de premsa a la seu nacional de Vox, després de demanar al partit de Carles Puigdemont "seriositat".

En aquesta línia, Fuster ha posat el focus en que, si prospera la iniciativa de Junts, Sánchez no demanarà sotmetre's a la qüestió de confiança pel seu propi peu. "Sánchez no ho farà, instar a que algú com Pedro Sánchez voluntàriament es posi al servei dels espanyols és un disbarat, no se n'anirà voluntàriament", ha recalcat.