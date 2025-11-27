Vox confirma el seu suport a la investidura de Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana

VALÈNCIA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El síndic de Vox a les Corts Valencianes, José María Llanos, ha avançat el suport del seu grup parlamentari a la investidura de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat.
"Vox ho té clar. Vox està preparat, hi està disposat, però no a qualsevol preu, sinó al preu del gran valor d'aquesta terra, el valor del nostre estimat regne de València. Aquest és el camí i per tot això donem suport a la seva investidura", ha manifestat durant el debat d'investidura que se celebra aquest dijous a les Corts.
En aquesta línia, aquest mateix dijous, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha valorat el discurs de Llorca des del Congrés, però havia evitat confirmar si farien costat al nomenament i ha al·legat que l'havia de llegir sencer i parlar abans amb els seus companys. No obstant això, ha assegurat que el que havia pogut escoltar del candidat per substituir Carlos Mazón "li ha agradat" perquè ha mostrat oposició a les polítiques climàtiques i a la immigració il·legal.
Els d'Abascal havien evitat confirmar aquests dies el seu suport a Llorca al·legant que volien veure "exactament quina és la posició i els compromisos" que assumeix amb els ciutadans en el discurs. Ja havien avisat que esperarien fins l'últim moment a decidir-ho per assegurar-se que el PP compleix íntegrament les seves condicions, que es concreten en un rebuig a les polítiques ecològiques, a la immigració il·legal i la construcció de preses i dics per evitar noves tragèdies com la de la dana.