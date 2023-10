Vox concentra 100.000 persones a Madrid per protestar contra l'amnistia i Sánchez

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 100.000 persones, segons Vox i la delegació del Govern central, s'han citat aquest diumenge a la madrilenya plaça de Colón per protestar contra el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i l'amnistia als líders independentistes catalans, prometent "respondre" si la mesura de gràcia s'aprova.

La manifestació, convocada formalment per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (DENAES) sota el lema 'Contra l'amnistia i el cop de Sánchez!', ha estat secundada per la cúpula de Vox amb Abascal al capdavant i diputats de la formació, i per rostres reconeguts de la política, com Esperanza Aguirre --a títol personal, segons ha explicat--, Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto. També per més de 60 associacions, inclosa NEOS, impulsada per l'exministre de l'Interior Jaime Mayor Oreja.

Al mateix temps, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrava un altre acte a Màlaga. Encara que l'absència dels 'populars' era esperable perquè 'Génova' ja va declinar assistir fa setmanes, convocants com Abascal o Girauta l'han criticat. Han coincidit en assenyalar que la concentració havia de transcendir les sigles en un moment d'"amenaça a la unitat de la nació".

L'esdeveniment, en el qual s'han sentit consignes de "Puigdemont a presó", "Otegi terrorista" i crits contra el Govern central, ha durat una mica menys d'una hora i arriba després que Sánchez defensés aquest dissabte l'amnistia davant el Comitè Federal del PSOE.

Ha comptat amb intervencions d'Abascal, convocants i associacions de la societat civil que s'hi han sumat. El líder de Vox ha advertit a Sánchez sobre "les conseqüències de donar per trencades la Constitució, les lleis i la igualtat dels espanyols" si aprova l'amnistia, suggerint que hauria d'exiliar-se: "Que (Carles) Puigdemont li prepari l'habitació de convidats a Waterloo", ha dit.

"UN ROBATORI"

En qualitat de convocant, el president de DENAES, Iván Vélez, ha traslladat a la multitud que una amnistia "seria assumir que els colpistes tenien raó, que Espanya és una nació tirànica que utilitza a les institucions per violentar els seus ciutadans". Segons ha indicat, "és realment sorprenent que un govern que està obsessionat amb la memòria", en al·lusió a la Memòria Històrica, "pretengui que ens oblidem del cop d'estat que es va perpetrar l'any 2017".

A més, ha advertit que, després de l'amnistia, vindrà "alguna estranya maniobra" que permeti un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "Ja han dit que ho tornaran a fer i nosaltres tornarem a respondre", ha avisat. En aquesta línia, ha assegurat que la secessió és "un robatori d'una part de la nació", cosa que "no es pot tolerar". "Tots som responsables, cal fer el possible per evitar aquest atropellament i es balcanitzi" Espanya.

A més, han intervingut altres cinc representants de convocants i associacions integrades en la convocatòria. Destaquen la vicepresidenta de l'associació S'ha Acabat!, Andrea Llopart, que ha qualificat la situació actual d'Espanya d'"extrema gravetat". "L'amnistia no serà l'últim, per això necessitem una posició ferma i fort", ha urgit.

DENAES va convocar la manifestació a principis d'octubre, citant la necessitat de "respondre des del carrer i la societat civil" a "les fosques maniobres" del president en funcions, en al·lusió a la negociació d'una possible amnistia al "colpisme" català a canvi del suport de Junts en la seva investidura.

El manifest per a la convocatòria aprofundeix en les crítiques a l'amnistia, que els convocants també consideren "un nou pas cap a la ruptura de la convivència i la legalitat". "En lloc de promoure la unitat i la convivència, Pedro Sánchez continua cedint als qui busquen imposar les seves finalitats polítiques mitjançant la desobediència, l'extorsió i l'atac a la Constitució", agreguen, recalcant que "la prioritat" de Sánchez és "aconseguir mantenir-se al Govern i seguir impulsant així un projecte que ha suposat una reculada en la llibertat, el benestar i la convivència dels espanyols".