Vox a Catalunya centra la campanya en la prioritat nacional, la desburocratització i immigració

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de VOX al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, i el cap de llista per a les eleccions generals del partit per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, han remarcat aquest dissabte la importància dels comicis del 29 de novembre i han centrat la campanya electoral en la prioritat nacional, la desregulació i desburocratització i la "remigració".
Ho han dit en una atenció als mitjans des de Barcelona, en la qual tant Garriga com Aizcorbe han cridat a la mobilització perquè la formació aconsegueixi un gran resultat en uns comicis en els quals Aizcorbe ha augurat que Vox aspira a Barcelona a treure "els millors" resultats possibles.
Sobre la prioritat nacional, el cap de llista per Barcelona ha afirmat que "els de casa han d'estar els primers" en les llistes d'ajudes a l'habitatge, les escoles o sanitat, mentre que Garriga ha insistit que els recursos públics de l'administració pública han de ser prioritaris tant per als catalans com pel conjunt dels espanyols.
Respecte a la desregulació, Garriga ha defensat acabar amb la burocràcia i una fiscalitat que qualifica d'asfixiant a Catalunya "per fer possible que la vida sigui més fàcil" a la ciutadania, una idea que Aizcorbe ha compartit tot afegint que s'han de facilitar els tràmits a col·lectius com els autònoms o els agricultors.
Sobre la immigració, el portaveu ha demanat el seu control i l'expulsió dels qui delinqueixen, "que són il·legals i a aquells islamistes que venen a imposar les seves idees", la qual cosa Aizcorbe ha subscrit i ha advocat per també deportar aquells migrants que considera que viuen de les ajudes socials.