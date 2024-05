Vox Balears planteja substituir la denominació de català per 'llengües balears' en l'Estatut

PALMA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Vox Balears plantejarà al vicepresident del Govern balear, Antoni Costa, substituir la denominació de català per 'llengües balears' en l'Estatut d'Autonomia.

Segons ha defensat aquest dijous la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, la formació vol "saber què en pensen" l'executiu autonòmic i el PP i que la ciutadania "ho comenci a valorar".

En concret, Vox preguntarà al vicepresident del Govern balear en el pròxim ple del Parlament si l'executiu "és partidari de substituir la denominació català per la de 'llengües balears' en l'Estatut".

En relació amb la concessió de 'reial' a l'Acadèmi de sa Llengo Baléà per part de la Casa Reial, la portaveu de Vox ha assenyalat que la seva formació ho "respecta" i que no hi tenen cap "opinió contrària".

D'altra banda, Cañadas ha fet referència a dos "desafiaments crítics" als quals la seva formació es proposa fer front: el "descontrol migratori i la protecció del dret a triar el castellà en l'educació".

Sobre la primera qüestió, ha dit que el "2023 ha estat testimoni d'un augment alarmant de la quantitat d'immigrants il·legals", una situació que, segons Vox, "amenaça l'estabilitat i la seguretat de les Illes i suposa una càrrega en forma d'impostos, insostenible per als residents legals".

Així, els de Santiago Abascal proposen "mesures fermes" com "l'expulsió immediata d'immigrants il·legals i delinqüents en situació irregular", a més del "tancament de centres de menes problemàtics, assegurant repatriacions efectives i segures". "Aquestes accions són essencials per protegir i garantir la tranquil·litat dels ciutadans de les Balears", ha considerat Cañadas.

D'altra banda, ha esmentat la campanya que ha impulsat Vox per a la lliure elecció de llengua. "Acatem la retirada de la campanya a petició de la Junta Electoral però continuarem defensant aquest dret que està plenament emparat per la nostra Constitució i l'Estatut d'Autonomia i ha estat soscavat per polítiques influenciades per ideologies separatistes i nacionalistes", ha dit.

Finalment, ha criticat l'actitud dels diputats socialistes Iago Negueruela i Mercedes Garrido en la comissió d'investigació del cas Koldo que, segons Vox, "es van comportar inadequadament, rient i mostrant desdeny durant la intervenció de Patricia de las Heras". "La seva actitud menysprea la gravetat de la situació i demostra falta de respecte cap a la ciutadania", ha apuntat.