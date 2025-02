Vox avisa que el "teatret" de Junts sobre la qüestió de confiança acabarà amb més cessions al "separatisme"

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, no ha volgut avançar el seu vot davant de la proposició no de llei de Junts animant el president Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança, però critica el que considera un "teatret" dels independentistes i avisa que aquest tipus de polèmiques acaben desencadenant més cessions del Govern central al "separatisme".

Segons ha explicat en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, des de Vox consideren que la PNL de Junts és "paper mullat" perquè "tothom sap que les condicions d'aquesta iniciativa les ha predeterminat Sánchez".

Així mateix, Millán ha recordat que la qüestió de confiança és una prerrogativa que només li competeix al cap de l'executiu i, per tant, els de Carles Puigdemont, l'única cosa que volen amb això, en la seva opinió, és "un joc d'artifici" per estar al "dalt de tot constantment".

"El Govern d'Espanya està a les seves mans perquè així ho va decidir Sánchez i estem davant d'un constant estira-i-arronsa, un xantatge constant i davant d'un govern que es deixa fer xantatge i que fa servir els espanyols com una moneda de canvi", ha incidit.

Segons ella, el debat i la votació d'aquesta iniciativa és una "escena més del teatret que acostumen a fer els separatistes i Sánchez" i que, en paraula de Millán, "sempre acaba de la mateixa manera: amb més prebendes per al separatisme i menys per als espanyols".

LES RELACIONIS PP-JUNTS "NO SÓN BENEFICIOSES"

Preguntada pel possible suport de la seva formació a la iniciativa dels independentistes, la portaveu de Vox ha declinat avançar el sentit de vot de la seva formació, però ha advertit que qualsevol relat que orbiti al voltant d'aquesta iniciativa "és totalment infructuós".

La qüestió per la qual sí que s'ha mostrat preocupada Pepa Millán són els vincles del Partit Popular amb la formació independentista i ha afirmat que se sent sorpresa que dirigents del PP "hagin deixat caure alguna vegada que Junts és un partit perfectament democràtic amb el qual es pot parlar".

"Nosaltres no tenim res que parlar amb Junts i no considerem que sigui un partit actualment legítim", ha resumit alhora que ha advertit als d'Alberto Núñez Feijóo que "aquest tipus de contactes que no són beneficiosos de cap manera per als espanyols".

QUEDAR-SE SOLS NO ÉS ESTAR "ERRAT"

De fet, quant a les aliances amb altres grups parlamentaris, la portaveu de Vox ha advertit que el seu grup no té por a quedar-se sol. Sobre el nou pacte d'Estat contra la violència de gènere i el vot en contra de Vox, Millán ha al·legat que quedar-se sols votant-hi en contra els confirma que tots els grups "estan en el mateix" a excepció del seu.

"Quedar-se sol no significa necessàriament que un estigui errat, sinó tenir la valentia de sortir-se d'aquest consens creat entre el PP i el PSOE al voltant d'una llei que no ha servit per reduir la violència", ha incidit.

I és que considera que el que cal fer amb la violència de gènere és "plantejar-se per què aquest problema està creixent" i "no ser conformistes i insultar tothom que es planteja criticar aquest pacte d'Estat", com considera que fa el PSOE.

Finalment, Millán ha lamentat "moltíssim" que el PP defensi aquest text per "por que el PSOE l'insulti". "No cal tenir por als insults, no cal tenir por a quedar-se sol, cal ser valent i assenyalar els problemes reals com en aquest cas la violència de gènere", ha sentenciat.