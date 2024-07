Vox avisa a Sánchez que la unitat d'Espanya no es negocia, després del rècord del no a la independència en el 'CIS catal

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del grup parlamentari de Vox al Congrés, José María Figaredo, ha recordat al govern que presideix Pedro Sánchez que "la unitat d'Espanya no es negocia", amb independència del que diguin enquestes com la publicada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat en la qual el 'no' a la independència ha marcat un rècord històric.

En concret, segons aquest estudi, el 53% dels enquestats rebutja la independència de Catalunya, respecte a un 40% que la defensa. Es tracta del percentatge més alt contra la independència i el més baix dels que s'hi pronuncien a favor des que el CEO planteja aquesta pregunta.

Preguntat sobre aquesta qüestió en una roda de premsa al Congrés, Figaredo ha subratllat que aquesta enquesta "no ha de marcar la política del Govern central en cap direcció".

"Són meres opinions que no han de condicionar, llastrar ni dirigir la política nacional" ha dit, després de destacar que "la unitat d'Espanya no es negocia" perquè "està per sobre de la lliure disposició dels governs i els polítics".