Vox avisa que recorreran contra "totes" les possibles sancions del Parlament a Garriga i Calvet

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha avisat que el seu grup recorrerà contra "totes i cadascuna" de les possibles sancions que la cambra catalana li pugui interposar a ell mateix i a la diputada del seu partit Júlia Calvet per presumptament vulnerar el codi de conducta.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts, en referència a la reunió de la Comissió de l'Estatut del Diputat que ha de decidir aquest dimarts si sanciona Garriga per titllar d'assassí l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i per acusar els socialistes de "gastar-se els diners en drogues i putes".
Calvet també té un procediment obert per responsabilitzar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, de liderar la "corrupció" en el cas de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) .
Garriga s'ha reafirmat en les seves paraules i ha dit que durant el mandat de Companys "es van afusellar milers de catalans innocents" i que Companys no va moure ni un dit per salvar-los, segons ell.
En relació amb les seves paraules sobre el PSOE ha assegurat que això no ho diu el grup parlamentari de Vox sinó una sentència judicial: "Hi va haver socialistes que es van gastar els diners públics en drogues i en putes, ho continuarem dient".
"ATROPELLAMENT A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ"
Així, ha dit que la Comissió de l'Estatut del Diputat té l'"únic i vergonyós objectiu de censurar la veritat" i que, en cas de ser sancionats, arribaran jurídicament fins al final, ja que defensa que, en democràcia, el límit a la llibertat d'expressió és el Codi Penal.
Ha afegit que la reunió d'aquesta comissió és "un atropellament a la llibertat d'expressió que tant diuen defensar" i una vulneració de la immunitat parlamentària.