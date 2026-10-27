Vox avança que la prioritat nacional i reduir l'Estat marcaran la negociació amb el PP

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de la delegació de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, ha avançat que el concepte de 'prioritat nacional' i una "reducció de l'Estat", amb una "brutal reducció dels ministeris", tindran un pes important en unes hipotètiques negociacions amb el PP en cas que tots dos partits polítics obtinguin majoria després de les eleccions generals del 29 de novembre.
En unes declaracions a RNE, recollides per Europa Press, Buxadé ha defensat que Vox abordarà la 'prioritat nacional' amb el PP en les negociacions d'un hipotètic govern de coalició, tal com ha passat en els executius autonòmics que totes dues formacions comparteixen. "És una idea política de sentit comú i és la garantia de l'estat social", ha emfatitzat.
El dirigent de Vox ha denunciat que l'estat social que han construït els nostres avis "i els nostres pares està en una situació de col·lapse", i recalca que els diners i els béns públics són "escassos" i cal aplicar uns criteris.
"Fins ara s'aplica el criteri que qui no corre vola. I nosaltres entenem que s'ha d'aplicar un altre criteri en el repartiment dels béns públics que són, per desgràcia, escassos", ha dit Buxadé, que també ha defensat l'"estranger que viu, treballa i contribueix" a Espanya i que, per descomptat "ni comet delictes ni viu dels ajuts públics".
MENYS MINISTERIS
Buxadé ha apostat a més per una "brutal reducció dels ministeris i de totes les estructures administratives" del govern de Sánchez que, segons ha denunciat, ha superat "tots els rècords de la història" en haver col·locat gent amb "contractes a dit".
A parer seu, no es pot permetre que "l'administració de l'Estat es multipliqui per mil" quan "els espanyols estan patint per omplir el cistell de la compra". "Cal reduir l'Estat, cal gestionar millor (...) els diners dels espanyols és dels espanyols", ha reiterat, per insistir a defensar una "gran reestructuració dels departaments ministerials", on caldrà analitzar "qui ha fet coses bones i qui ha fet coses dolentes".
Finalment, Buxadé ha desvinculat l'acord amb el PP al Senat amb unes futures negociacions al Govern central. "Va ser un acte de responsabilitat, d'altura de mires, davant la coalició muntada per Pedro Sánchez amb l'esquerra més extremista d'Europa", ha postil·lat.