Vox avança que no serà un obstacle per a "l'alternativa" però avisa que no "regalarà" els seus vots

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat "prudència" respecte a les dades de les enquestes de les generals d'aquest diumenge, tot i que ha avançat que el seu partit no serà un obstacle per conformar una "alternativa" a Pedro Sánchez però no "regalarà" els seus vots.

El número dos de Vox ha fet una primera valoració a la seu nacional del partit al carrer Bambú de Madrid, on Santiago Abascal ja espera les primeres dades de l'escrutini acompanyat pel seu cercle més pròxim i primers candidats de la llista per Madrid.

Garriga ha evitat valorar les enquestes i ha assegurat que Vox, "sigui quin sigui el resultat", "continuarà treballant" compromès amb "retornar la veu al poble espanyol, ser l'alternativa que mereix el poble i un futur de prosperitat".

En aquest punt, ha recuperat el missatge de Vox durant tota la campanya electoral sobre les enquestes com un mitjà de "manipulació" del vot. "Estem convençuts que el poble espanyol en un moment determinant respondrà; a partir d'aquí siguem prudents", ha reclamat.