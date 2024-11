Vox atribueix al "sistema autonòmic" els errors en la gestió de la dana a València

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino-Aranda, ha atribuït aquest dissabte al "sistema autonòmic" els errors en la gestió de la dana i ho qualificant com "un fracàs".

En unes declaracions als mitjans de comunicació des de les celebracions pel dia de l'Almudena, la portaveu també ha llançat acusacions contra el Govern central afirmant que "el principal culpable d'aquesta catàstrofe és, sens dubte, el president, Pedro Sánchez, que va abandonar els seus compatriotes".

La dirigent ha recordat la querella que han presentat contra el president del Govern central, al qual ha denominat "el número 1 de la trama" per "la seva gestió negligent en la gestió d'aquesta tragèdia".

En aquest sentit, Moñino ha afirmat que Vox exigirà "responsabilitats a tots els polítics i a tots els responsables d'aquesta catàstrofe". Com a exemple de les accions que el partit està prenent, la portaveu ha insistit en la comissió d'investigació que han impulsat per "depurar responsabilitats de la Comunitat Valenciana, perquè els responsables responguin davant de tots".

Vox ha fet peticions perquè el govern autonòmic actuï davant de la crisi. "Fa tretze dies que exigim a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tots els recursos que no siguin essencials a la Comunitat de Madrid es destinin a donar suport als nostres compatriotes i a reconstruir tot el que s'ha destruït", ha indicat Moñino.

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu del partit en l'Ajuntament, Javier Ortega Smith, que ha demanat a la Mare de Déu de l'Almudena, en el dia en què es commemora, per un canvi de govern a Espanya. "Li demanarem que aviat a Espanya hi hagi un govern que es mereixi el nom de Govern d'Espanya perquè el benvolgut poble espanyol sempre sap estar a l'altura però desgraciadament no sempre té a l'altura els governs que es mereixen", ha traslladat Ortega Smith.